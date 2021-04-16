Джакарта, , 13:22 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявлено 5363 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 16 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 594 722 носителя коронавируса.

В период с 15 по 16 апреля 2021 года от COVID-19 скончались 123 человека. Всего эпидемия унесла жизни 43 196 человек.

За сутки в стране выздоровели 5975 пациентов с COVID-19. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 1 444 229 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 107 297 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в службе здравоохранения столицы Индонезии заявили, что за последние две недели было отмечено значительное увеличение случаев заражения коронавирусом.

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