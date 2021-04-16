Петрозаводск, , 13:36 — REGNUM В Республике Карелия хотя бы первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» привились 52 049 жителей, а полностью закончили цикл вакцинации 32 532 человека. Об этом 16 апреля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, израсходовано 80,3% первого компонента поступившей вакцины, 50,2% — второго компонента.

«Наших граждан старше 60 лет — 23 811 человек, — уточнил он. — Всего республику поступило 64 492 доз вакцины «Спутник V» (45,7% от количества вакцинированных)».

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