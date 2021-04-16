Минск, , 13:20 — REGNUM В ходе состоявшихся 16 апреля в Минске переговоров премьер-министра России Михаила Мишустина с Александром Лукашенко белорусский политик сообщил о состоявшемся 15 апреля телефонном разговоре с российским президентом и сообщил: «Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем».

Александр Лукашенко и Михаил Мишустин President.gov.by

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко также рассказал подробности февральского разговора с Владимиром Путиным, отметив: «Он говорит: слушай, он (Михаил Мишустин. — Прим. пресс-службы) у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал (вероятно, речь идет о подходах в работе налоговой системы, так как до премьерской должности Михаил Мишустин возглавлял ФНС. — Прим. пресс-службы). Она нужна будет Белоруссии. Я говорю: только благодарен. Спрашиваю: бесплатно. — Бесплатно».«Поэтому я Вам благодарен, что Вы, выполняя поручение президента, приехали сегодня со специалистами для того, чтобы рассмотреть одну из важнейших наших проблем. Но это одна из проблем. Это ключевое слово, — сказал Лукашенко. — Я думаю, что время всегда у нас спрессовано было. И России, и Белоруссии всегда было нелегко. Но тем не менее времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют». Также читайте аналитику сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия