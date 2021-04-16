Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM Донской бизнесмен Карим Бабаев, которого следователи считают организатором преступного сообщества вместе с главой администрации Аксайского района Виталием Борзенко, покинул Россию. По некоторым данным, он мог скрыться в Азербайджане.

«Карим Бабаев слишком умён, чтобы оставаться сейчас в России. Таким образом, он не сможет помочь своим сыновьям и «нужному партнеру». Есть данные, что он был предупрежден заранее о том, что ФСБ интересовалась им еще полгода назад», — цитирует портал 161.ru источник.

ИА REGNUM сообщало, что 12 апреля на Ставрополье был задержан многолетний глава администрации Аксайского района. Затем задержали ещё троих фигурантов дела о мошенничестве и отмывании денег, длившихся на протяжении 20 лет.

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