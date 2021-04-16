Лондон, , 13:17 — REGNUM Разработчики из студии Creative Assembly выпустили новый трейлер улучшенной версии стратегической игры Total War: Rome. Он был опубликован на официальном YouTube-канале франшизы Total War.

Новый ролик разработчики проекта посвятили различным улучшениям ремастер-версии. В частности, в игре появится обновлённая графика, расширенные настройки, новый агент-торговец и 16 уникальных фракций, доступных для прохождения кампании.

Релиз Total War: Rome Remastered должен состояться 29 апреля 2021 года. Игра будет доступна только на PC.

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