Подгорица, , 13:16 — REGNUM Новый вид улиток, который обнаружили словацкие и черногорские ученые в карстовом источнике недалеко от Подгорицы, был назван Travunijana djokovici в честь известного теннисиста Новака Джоковича. Научная статья с открытием нового вида улиток опубликована в международном журнале «Подземная биология».

Профессор университета Черногории Владимир Пешич рассказал изданию Vijesti, что теперь планируется продолжение исследования этого уникального вида с целью проведения подробного анализа ДНК, чтобы получить картину эволюции живого мира и процесса колонизации динарских карстовых областей.

В проекте будут участвовать ученые из Черногории, Польши, Словакии и Сербии.