Москва, , 13:22 — REGNUM Британский посол в России Дебора Броннерт в плановом порядке посетила российский МИД 16 апреля для обсуждения ряда внешнеполитических вопросов. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале посольства Великобритании в РФ.

«Это был заранее запланированный визит, который является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что российские дипломаты обсудили с британской коллегой «различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес».

Как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании в Москве посетила российский МИД на фоне вызова российского посла в Лондоне Андрея Келина в МИД Британии. Форин-офис 15 апреля вызвал Келина из-за кибератак и вмешательства в дела США, приписываемых России, а также из-за «наращивания вооружённых сил» России у границы с Украиной.

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