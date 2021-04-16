Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Как и в случае со строительством областной инфекционной больницы, непогода затормозила сроки строительства моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ростовской области.

Донской губернатор Василий Голубев побывал с очередной инспекцией на объекте. Дорожники заявили о готовности пустить движение спецтранспорта и автобусов к концу апреля. Продолжаются работу по устройству временного проезда, указателей. В ближайшее время появится схема движения на этом участке.

«Не считая погодных условий, осложняющих дорожные работы, беспокойства нет. На сегодня все вопросы решены», — сообщил подрядчик.

Напомним, что в марте 2021 года донской губернатор Василий Голубев заявил, что реконструкция моста на улице Малиновского идёт по плану

«Я знаю, что энергетики приступили к демонтажу шести электрических опор, и их принципиальная задача — в 20-х числах марта уже проложить кабели вместо воздушных линий», — отмечал Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что массовые нарушения при реконструкции моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону выявила прокурорская проверка. Надзорное ведомство установило несвоевременное изъятие земельных участков под объектом строительства, несоблюдение условий предоставления субсидии на выполнение работ, ненадлежащую организацию пешеходного движения через мост.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура выявила нарушения при реконструкции моста в Ростове-на-Дону