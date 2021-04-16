Петрозаводск, , 13:29 — REGNUM В Республике Карелия количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 45 тыс. случаев. За минувшие сутки выявили 69 новых носителей коронавируса, что на три человека больше, чем сутками ранее. Об этом 16 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7332,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3185,9 случая, по Северо-Западу — 5616,5», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 45 024 инфицированных, из них 42 910 человек выздоровели, в том числе 91 житель выписан по выздоровлению за последние сутки. От COVID-19 скончался 431 жителей Карелии, в том числе три новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5668 пациентов, из них 132 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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