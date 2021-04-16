Москва, 16 апреля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Потребление алкоголя в России по итогам 2020 года составило 9,4 литра на душу населения, что на 11,3% меньше, чем в 2019 году. Об этом 16 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на коллегии ведомства.

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Несмотря на сокращение уровня потребления алкоголя, Россия по-прежнему относится к странам с высоким распространением курения и пьянства. С этим связано большое число смертей среди граждан трудоспособного возраста, сказал Мурашко.

По его словам, употребление табака сократилось с 21,5% до 24,2% от взрослого населения. Кроме того, смертность от употребления алкоголя и табака уменьшилась на 2,8% среди мужчин и на 1,6% — среди женщин.

Ранее Европейской бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что в 2010—2016 года в странах Восточной Европы произошло снижение уровня потребления алкоголя.