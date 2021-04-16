Ереван, , 13:13 — REGNUM Резкую реакцию вызвали в Ереване заявления Александра Лукашенко, сделанные им накануне во время визита в Баку. Белорусский гость заявил, что Ильхам Алиев хотел урегулировать конфликт мирным путем, однако предыдущее руководство Армении от этого отказалось.

Президент Беоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев President.az

Армянское издание NEWS.am обратилось за комментарием в офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна и опубликовало жёсткий ответ. Официальный Минск пока не отреагировал на новость дня.

«При всем уважении к белорусскому народу, я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой «миролюбивый» сосед, так как через некоторое время окажется, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, в связи с чем алиевская «историческая справедливость» должна восторжествовать на этих территориях со всеми вытекающими из этого последствиями Те, кто хочет узнать правду, могут поискать в Интернете «миролюбивые высказывания» Алиева, которые содержат антиармянские, воинственные заявления, и на основании этого сделать вывод. А полученные результаты можете отправить Александру Лукашенко, чтобы тот сравнил свое представление о мире и справедливости с идеями мира его друга Алиева», — сказано в заявлении экс-президента Армении.

Напомним, на саммите ОДКБ в октябре 2016 года Лукашенко и Саргсян обсуждали проблему спорных территорий Нагорного Карабаха. Лукашенко тогда сказал, что Алиев предлагал Саргсяну $5 млрд «на первом этапе» за передачу в состав Азербайджана семи районов НКР. На это президент Армении ответил Лукашенко: «Я ему даю $6 млрд, путь он откажется от этого». Согласно аудиозаписи их беседы на саммите, подлинность которой в 2020 году была подтверждена, Лукашенко на аргумент Саргсяна о пяти тысячах погибших армян за Нагорный Карабах (переданный большевиками в состав Азербайджанской ССР) сказал: «Ну и что?».Читайте на эту тему: Лукашенко подставляет Путина, Алиева и Саргсяна