Иркутск, , 13:13 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 17 апреля.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области ожидается усиление ночью юго-западного, днем западного, северо-западного ветра с порывами до 17−22 м/с, пыльные бури, дождь, мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, на дорогах снежный накат.

Температура ночью составит — 2,+3°С, местами — 7,-12ºС. Днём воздух прогреется до +14,+19º (при облачной погоде +7,+12º). В в западных и северных районах будет 0,+5ºС, (местами -5,-10ºС). В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Приангарье демонстрирует всю последнюю неделю.

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