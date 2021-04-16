Уфа, , 13:16 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 34 002 случая заражения коронавирусом. При этом 30 522 человека справились с этой инфекцией, в том числе 242 человек победили его за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в Башкирии за минувшие сутки была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. Прививку от COVID-19 в республике поставили 117 299 желающих, включая 1895 человек, которые привились от этой инфекции за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 апреля в Башкирии выявили 101 случай заражения коронавирусом.