Москва, , 13:13 — REGNUM Усилия России помогли добиться в Ливии политического урегулирования и прекращения боевых действий. Об этом 16 апреля на переговорах c председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой завил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«С самого начала конфликта Российская Федерация прилагала серьёзные усилия для его политического урегулирования и прекращения боевых действий, что было успешно реализовано в рамках инициативы президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал генерал армии.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что отношения между Россией и Ливией имеют большую историю, а нынешний визит Дбейбы в Москву станет «первым шагом к восстановлению полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран».

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В свою очередь председатель правительства заявил, что его страна рассчитывает открыть новую страницу отношений с Россией.

«Мы знаем, что Российская Федерация исторически поддерживала ливийский народ, — отметил Дбейба. — Мы хотим придать новый импульс нашему сотрудничеству, навести новые мосты между нашими странами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров завил, что Россия готова оказывать максимальную помощь Ливии для достижения в этой стране национального примирения.