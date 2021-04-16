Москва, 16 апреля 2021, 13:13 — REGNUM Усилия России помогли добиться в Ливии политического урегулирования и прекращения боевых действий. Об этом 16 апреля на переговорах c председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой завил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Глава Минобороны РФ подчеркнул, что отношения между Россией и Ливией имеют большую историю, а нынешний визит Дбейбы в Москву станет «первым шагом к восстановлению полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран».
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В свою очередь председатель правительства заявил, что его страна рассчитывает открыть новую страницу отношений с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров завил, что Россия готова оказывать максимальную помощь Ливии для достижения в этой стране национального примирения.