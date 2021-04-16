Сеул, 16 апреля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи обсудило меры противодействия плану Японии по сбросу загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

naturalflow Авария на АЭС Фукусима

По данным источников, обсуждение проходило в ходе межведомственного совещания на уровне заместителей министров, состоявшегося 16 апреля под председательством главы Управления по государственной политике Ку Юн Чхоля.

Участники совещания подтвердили намерение передать вопрос о сбросе воды в Международный трибунал по морскому праву и участвовать в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по контролю за сбросом воды.

Представители правительства Южной Кореи также приняли решение изучить позиции соседних стран, в частности, Китая и России, а также усилить контроль текущей системы проверки качества морепродуктов.