Кызыл, , 13:12 — REGNUM Верховный хурал Тувы принял изменения в региональный бюджет на 2021−2023 годы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, доходы увеличены за счёт роста объёма безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 5 972,5 млн рублей и достигнут 43,5 млрд рублей.

«В структуре безвозмездных поступлений увеличен объем субсидий — на 4 946,0 млн рублей, субвенций — на 51,9 млн рублей, иных межбюджетных трансфертов — на 2 437,8 млн рублей», — отметили в парламенте.

При этом будет сокращён объём дотаций на 1,4 млрд рублей. В результате сумма безвозмездных поступлений с учетом поправок составит почти 37,7 млрд рублей.

Расходы бюджета увеличатся на 7 млрд рублей, достигнув отметки в 45,1 млрд. Таким образом, бюджетный дефицит составит около 1,6 млрд рублей.

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