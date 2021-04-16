Варшава, , 13:11 — REGNUM Разработчики из студии People Can Fly исправили ошибку, которая удаляла предметы из инвентаря игроков Outriders. Об этом они рассказали на reddit.

Авторы Outriders также предупредили игроков, что из-за нового патча у них могут возникнуть проблем во время подключения к другим пользователям. В частности, некоторые элементы экипировки могут стать временно невидимыми.

ИА REGNUM напоминает, что Outriders — это научно-фантастический кооперативный шутер с видом от третьего лица, разработанный студией People Can Fly. Его релиз состоялся 1 апреля 2021 года.

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