Киев, , 13:15 — REGNUM Противодействие строительству проекта «Северный поток — 2» является вопросом войны, а не бизнеса. Такое мнение 16 апреля высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, которое приводит сайт украинского лидера.

«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если «Северный поток — 2» достроят — не только Украина проиграет», сказал он.

Также Зеленский отметил, что, по его мнению, «Северный поток — 2» это не вопрос бизнеса России и Европы, а вопрос войны.

«Северный поток» — это другой удар, энергетический. Так называются современные войны. Гибридные войны», — указал украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что что он запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако российская сторона ему такого разговора якобы не подтвердила.