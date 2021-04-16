Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за считанные часы собрана донорская кровь для тяжело пострадавшего при тушении фабрики «Невская мануфактура» пожарного Бориса Старкова. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Андрей ИА Красная Весна Донорская кровь

Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50, начался 12 апреля. Пламя охватило практически всё здание на площади 10 тыс. кв. метров, но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки.

Во время борьбы с огнем пожарный Илья Белецкий погиб, двое его коллег Борис Старков и Антон Соколов получили ожоги 40% и 60% тела и в настоящий момент находятся в больнице.

«На данный момент благодаря откликнувшимся сотрудникам петербургского пожарно-спасательного гарнизона собрано необходимое количество крови 4 группы с отрицательным резусом, и ВЦЭРМ в ней не нуждается», — сообщили в ведомстве.