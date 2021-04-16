Саратов, , 13:34 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрированы новые летальные исходы среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала наблюдения по данным на 16 апреля жертвами COVID-19 стали 886 жителей региона.

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По информации облминздрава, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три человека — 71-летний мужчина, а также женщины в возрасте 64 и 70 лет.

Число активных больных возросло за прошедший день на пять пациентов и составляет 4548 человек.

ИА REGNUMнапоминает, в Саратовской области проживает минимум три человека, полностью привившихся от новой коронавирусной инфекции, чей возраст старше 100 лет. Женщины 1918, 1919 и 1920 годов рождения проживают в Балаковском и Алексеевском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. В целом вакцинацию они перенесли без каких-либо побочных эффектов.

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