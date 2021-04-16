Варшава, 16 апреля 2021, 13:06 — REGNUM В Сети появился новый трейлер видеоигры Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Его опубликовали на YouTube-канале польской компании CI Games.
В ролике разработчики проекта рассказали о месте действия игры — вымышленной ближневосточной стране Куамар. Геймерам предстоит свергнуть её правителя, чтобы предотвратить войну.
Напомним, что релиз Sniper Ghost Warrior Contracts 2 состоится 4 июня 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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