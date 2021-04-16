Москва, , 13:09 — REGNUM Молодые специалисты не хотят работать преподавателями в вузах из-за большого объема документооборота, который им придется вести на этой должности. Об этом 16 апреля сообщила вице-президент Российской академии наук (РАН) Ирина Донник на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM

«Отметилась тенденция сокращения молодёжи, желающей идти на преподавательскую деятельность. Основную причину они называют в том, что очень много бумаг приходится оформлять», — сказала замглавы РАН.

При этом в сфере высшего образования в России отмечаются и положительные тенденции, считает Донник.

«Одним из таких положительных моментов развития науки в вузах служит создание научных центров мирового уровня. Пока только девять будет в стране и речь идет о создании консорциумов, когда объединяются НИИ, бизнес и образовательные организации и они создают консорциум и под его задачи получают хорошие деньги. Но при этом эти консорциумы должны ставить крупные задачи», — подчеркнула она.

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