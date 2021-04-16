Москва, 16 апреля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. После обвала в ожидании оглашения санкций США против России, по факту их обнародования рубль скорректировался вверх в рамках стратегии «продавай на слухах — покупай на фактах», заявил корреспонденту ИА REGNUMсотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары и рубль

«Так, после кратковременного взлета выше 77 руб., пара доллар/рубль скорректировала большую часть понесенных 15 апреля потерь и продолжает укрепляться 16 апреля. Котировки коснулись нового апрельского минимума 75,16 руб., после чего отскочили в район 75,50 руб.

Сославшись на вмешательство в выборы 2020 года, Байден запретил финансовым организациям США принимать участие в первичном размещении российских суверенных облигаций, номинированных в рублях и выпущенных после 14 июня. Иными словами, теперь американцы смогут приобретать ОФЗ только на вторичном рынке.

Помимо того, что рубль отыграл новые ограничения заранее, были опасения, что санкции затронут и вторичный рынок. Так что такая реакция нашей валюты — отчасти вздох облегчения.

Однако это не значит, что новые санкции не ударят по привлекательности и рубля, и российских активов в целом.

В свете усиления давления со стороны Вашингтона, который еще может принять более жесткие меры в связи с отравлением Навального, любые попытки более внятного укрепления валюты с большой долей вероятности будут восприниматься игроками как возможность для продажи на более привлекательных уровнях.

В краткосрочной перспективе доллар, который предпринимает попытки восстановления на рынке Форекс, вполне может вернуться за пределы уровня 76 руб., тем более что подъем нефти начал пробуксовывать, сигнализируя о возможной коррекции с одномесячных максимумов», — считает эксперт.

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