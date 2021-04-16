Грозный, 16 апреля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Чечне дети, которые придут на утреннюю молитву в центральную мечеть республики «Сердце Чечни», получат призы. Решение об этом принято в Региональном общественном фонде имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

André Widmer Мечеть «Сердце Чечни». Грозный

«Для выявления самых исполнительных и старательных весь месяц Рамадан перед входом в центральную мечеть будут находиться работники орготдела, которые будут отмечать юных прихожан мечети и подсчитывать их посещения», — цитирует министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Хамзата Кадырова ИА «Чечня Сегодня».

Глава минспорта объявил об этой акции в ходе прямого эфира в своем Instagram. По его словам, в акции смогут принять участие дети в возрасте до 14 лет. Призами они будут поощряться за усердие в месяц Рамадан. Эта акция проводится, как отметил Хамзат Кадыров, уже не один год, её целью является воспитание нравственных ценностей у молодежи региона.