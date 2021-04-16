Москва, , 13:02 — REGNUM Шесть жидкостных ракетных двигателей РД-180 американским заказчикам сдали сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» им. академика В.П. Глушко, сообщили 16 апреля в пресс-службе Роскосмоса.

Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance и «РД АМРОСС» две недели осматривали двигатели, запасные части и приспособления, а также проверяли сопровождающую документацию.

В Роскосмосе отметили, что приемка двигателей стала первой с начала пандемии. Согласно действующему контракту, эта поставка станет последний. Всего за годы сотрудничества в США постановлено 122 двигателя РД-180.

Отметим, двигатели РД-180 производства НПО «Энергомаш» используется в составе ракетоносителей NASA семейства Atlas. На смену российским двигателям в США планируют начать производство двигателей BE-4.

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