Минск, , 13:06 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он договорился о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая ориентировочно состоится в Москве 22 апреля. Он заявил об этом 16 апреля в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом», — сказал белорусский лидер.

Также он добавил, что на данной встрече предполагается провести обсуждение разнообразных серьезных проблем и уточнил, что затем стороны проведут Форум регионов в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Романом Головченко.