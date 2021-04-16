Москва, , 13:00 — REGNUM С начала вакцинации в России более 8 млн человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава.

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По словам заместителя председателя правительства, объёмы вакцинации в стране нарастают, всего сделали прививки больше 8 млн человек. Ситуация позволяет думать, отметила Голикова, «в очень ближайшее время ограничения будут сняты». При этом принимать такие решения нужно осторожно, считает она.

При этом в 2020 году 30 млн жителей России смогли пройти плановую диспансеризацию, рассказала Голикова.

Напомним, что в Москве, по данным мэрии, первый укол с вакциной сделали более 1 млн человек. Полностью вакцинировались 820 тыс. москвичей.

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