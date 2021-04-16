Ульяновск, , 13:10 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 121 и 83. Также подтверждены новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России.

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По информации на 16 апреля, с начала наблюдения в Ульяновской области официально подтверждено 52 240 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 83.

Победили болезнь 49 263 человека, из них за последние сутки — 121 пациент.

Также в Ульяновской области умерли четыре пациента с коронавирусом. Всего в регионе скончались 1070 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за коронавируса — пандемия привела к появлению негативных демографических тенденций.

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