Москва, 16 апреля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Жители России в марте 2021 года резко увеличили свои повседневные расходы на 12,1% по сравнению с февралем и на 2% по сравнению с мартом 2020 года,

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

Реальные расходы российских граждан, то есть очищенные от инфляции, выросли в марте 2021 года на 11,4% против февраля и сократились на 3,8% по сравнению с мартом 2020 года.

Расходы в марте по сравнению с февралем 2021 года значимо выросли в Южном, Северо-Кавказском ФО (15,3%) и Северо-Западном ФО (13%). Наибольший рост против марта 2020 года зафиксирован в Уральском ФО (8,7%).

Исследование проведено в апреле 2021 года на основе данных потребления 40 тыс. жителей РФ в 15 тыс. домохозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, повседневные расходы жителей России в 2020 году в среднем выросли на 6,7%.

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