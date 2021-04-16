Барнаул, , 12:55 — REGNUM Частично разрушившаяся дымовая труба ТЭЦ-2 в Барнауле будет демонтирована. Как сообщает 16 апреля пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), это необходимо для предотвращения дальнейшего неконтролируемого обрушения.

«Комиссия, расследующая причины произошедшего, провела необходимые на этом этапе обследования и разрешила начать разбирать конструкцию», — пояснили в СГК. Сейчас работает оборудование станции, подключенное к третьей, самой высокой дымовой трубе ТЭЦ-2.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло накануне вечером, 11 апреля. Упавшие части повредили конвейер подачи топлива. СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрело в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), возбуждено уголовное дело.

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