Челябинск, 16 апреля 2021, 12:55 — REGNUM В Челябинскую митрополию назначили нового руководителя. Им стал епископ Алексий (Орлов), сообщает пресс-служба епархии.
Решение было принято 15 апреля на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Скоро его возведут в сан митрополита.
Алексий (в миру Владимир Павлович Орлов) появился на свет в Нижнем Тагиле Свердловской области 23 апреля 1974 года в рабочей семье. Отметим, ранее Челябинскую митрополию возглавлял митрополит Григорий, который теперь стал митрополитом Екатеринодарским и Кубанским.