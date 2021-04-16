Киев, , 12:55 — REGNUM Заявлением о готовности поддержать Турцию в условиях прекращения турпотока из России президент Украины Владимир Зеленский подтверждает свою лояльность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 16 апреля.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил о необходимости наращивать поток украинских туристов в Турцию на фоне приостановки авиасообщения между этой страной и Россией (из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом в Турции) и отметил, что в ходе его встречи с Эрдоганом обсуждался вопрос о создании благоприятных условий для взаимного туризма.

« Турецко-украинский альянс — это состоявшаяся реальность. В региональном плане Стамбул для Киева — это и политический лидер, и дополнительная военно-политическая страховка. В свою очередь, для Турции не являются лишними украинские военные технологии. Плюс Киев для Стамбула — это один из немаловажных выходов на ЕС. Одним словом, союз Эрдогана и Зеленского — это неприятная для нас, но неустранимая реальность.

Заявлением о готовности поддержать Турцию в условиях прекращения турпотока из России Зеленский подтверждает свою лояльность Эрдогану. Сделать, однако, он мало что сможет. Этому помешает крайне неблагополучная эпидемиологическая ситуация в обеих странах. Скажется и то, что уровень доходов жителей Украины падает. Состоятельные украинцы будут, как и прежде, ездить отдыхать в Крым, а вот Турция — для тех, у кого доходы меньше, но не совсем на минимуме. Последних, однако, на Украине становится всё больше.