Магас, , 12:54 — REGNUM В Ингушетии устанавливают причины травмирования троих подростков. Накануне, 15 апреля, их доставили в медорганизации региона с телесными повреждениями различной степени тяжести. Прокуратура начала проверку по данному факту, сообщили в надзорном ведомстве.

Как установлено, все трое несовершеннолетних — жители селения Долаково Назрановского района. В соцсетях была распространена информация о том, что двое детей в возрасте 15 лет и один десятилетний ребенок якобы пострадали в ДТП. В результате столкновения двух автомобилей в Назрановском районе двое несовершеннолетних получили тяжелые травмы.

Подтверждения этой информации на официальных сайтах правоохранительных органов пока нет.

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