Уфа, , 13:00 — REGNUM Временное ограничение движения транспорта продлили на некоторых дорогах в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что это связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями. Ограничение движение продляется примерно до 12:00 часов 17 января текущего года на следующих дорогах:

«дороге общего пользования Республики Башкортостан межмуниципального значения Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово км 7+300 — км 8+800 (МР Кармаскалинский район РБ)

дороге общего пользования Республики Башкортостан межмуниципального значения Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы км 51+700 — км 52+200 (МР Давлекановский район РБ)

дороге общего пользования Республики Башкортостан межмуниципального значения Миякитамак-обход с. Нарыстау км 29+000 — км 30+990 (МР Миякинский район РБ)».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на автодорогах девяти районов Башкирии затруднен проезд из-за паводка.