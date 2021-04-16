Кострома, , 12:56 — REGNUM Восстановление Больших Мучных рядов в центре Костромы после пожара обойдётся в 15 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора ОГБУ «Наследие» Максим Краснов.

Последствия пожара в Больших Мучных рядах © Наталья Диева

В настоящее время госучреждение подготовило проект восстановления исторической постройки. Пострадавшая часть рядов законсервирована.

«Мы обсчитали проект. Сумма вышла большая, в районе 15 миллионов рублей. После пожара придётся восстановить чердачные и межэтажные покрытия, перегородки. Необходимо выполнить косметическую отделку помещений. Также восстановление потребуется окнам и дверям — когда специалисты тушили пожар, они были вынуждены их выломать. Восстановлению также подлежат инженерные сети», — сказал Краснов.

Напомним, пожар в Больших Мучных рядах начался утром 4 февраля 2021 года. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении, арендуемом обществом с ограниченной ответственностью. Из подвала пламя поднялось на второй этаж и чердак здания, полностью справиться с последствиями возгорания специалисты смогли лишь через 5 часов.

Договоры аренды с владельцами четырёх магазинов, пострадавших от огня, приостановлены. Когда начнутся работы по реконструкции пострадавшей части рядов, неизвестно. По сведениям областной инспекции по охране объектов культурного наследия, ремонт оплатит балансодержатель рядов — ОГБУ «Наследие». Учреждение частично финансируется из бюджета области и зарабатывает деньги, сдавая в аренду объекты культурного наследия.

Ряды © Наталья Диева

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