Восстановление костромских рядов после пожара обойдётся в круглую сумму
Кострома, 16 апреля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Восстановление Больших Мучных рядов в центре Костромы после пожара обойдётся в 15 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора ОГБУ «Наследие» Максим Краснов.
В настоящее время госучреждение подготовило проект восстановления исторической постройки. Пострадавшая часть рядов законсервирована.
Напомним, пожар в Больших Мучных рядах начался утром 4 февраля 2021 года. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении, арендуемом обществом с ограниченной ответственностью. Из подвала пламя поднялось на второй этаж и чердак здания, полностью справиться с последствиями возгорания специалисты смогли лишь через 5 часов.
Договоры аренды с владельцами четырёх магазинов, пострадавших от огня, приостановлены. Когда начнутся работы по реконструкции пострадавшей части рядов, неизвестно. По сведениям областной инспекции по охране объектов культурного наследия, ремонт оплатит балансодержатель рядов — ОГБУ «Наследие». Учреждение частично финансируется из бюджета области и зарабатывает деньги, сдавая в аренду объекты культурного наследия.
Справка: Большие мучные ряды — одно из основных торговых сооружений Костромы, расположено в центре города. Памятник архитектуры был построен в конце XVIII века и является объектом культурного наследия федерального значения.