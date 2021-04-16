Брюссель, , 12:53 — REGNUM Обострение ситуации в Донбассе будет обсуждено министрами иностранных дел стран Европейского союза на плановой видеоконференции 19 апреля. Об этом 16 апреля сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Новое обострение ситуации на востоке Украины будет рассмотрено на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД 19 апреля в онлайн-формате», — приводит его слова ТАСС.

Также источник отметил, что страны ЕС обеспокоены «многократно участившимися случаями нарушений договоренностей о прекращении огня в Донбассе» и наблюдают за наращиванием численности Вооруженных сил России у границы с Украиной.

«На заседании Совета министры пошлют всем сторонам сильный сигнал о необходимости деэскалации. На нем не предполагается обсуждать новые ограничительные меры в адрес России», — добавил он.

При этом дипломатический источник указал, что главы МИД стран сообщества сделают акцент на том, что они «сохраняют на столе весь набор дипломатических мер для воздействия на Россию».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что окраины Донецка были обстреляны силовиками Украины из миномета.