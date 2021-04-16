Джакарта, , 12:50 — REGNUM В службе здравоохранения столицы Индонезии заявили, что за последние две недели было отмечено значительное увеличение случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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В период с 16 по 22 марта 2021 года количество случаев заражения коронавирусом в Джакарте составило 10 521. Затем на следующей неделе, а именно в период с 23 по 29 марта, количество случаев сократилось до 8650. В период с 30 марта по 5 апреля число случаев заражения коронавирусом сократилось до 6283.

Однако за последнюю неделю с 6 по 12 апреля количество случаев заражения коронавирусом выросло до 6301.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в стране обнаружен штамм коронавируса B1525.

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