Москва, , 13:02 — REGNUM Аттестация вузов и школ в РФ должна стать бессрочной. Об этом 16 апреля сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению представителя надзорного ведомства, такие меры позволят снизить нагрузку на учреждения образования. На данный момент вузы проходят аттестацию раз в шесть лет, а школы — каждые 12 лет.

«Предлагается перейти от срочной аккредитации к бессрочной. Аккредитация должна стать бессрочной. Вместе с тем появится аккредитационный мониторинг», — пояснил Рукавишников.

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