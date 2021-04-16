Чебоксары, , 13:01 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 составило 43 человека, заболели 47 человек. Данные об этом появились на сайте оперативного штаба России.

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По информации на 16 апреля, всего в Чувашии официально подтверждены 23 488 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки 47.

Вылечились 21 406 человек, из них за последние сутки победили болезнь 43 пациента. Диагноз COVID-19 официально поставлен 777 пациентам.

Также в Чувашии умерли за сутки четыре пациента с коронавирусом. Всего от COVID-19 в республике скончались 1305 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2376. По данным на 16 апреля в республике от нового заболевания вылечились 24 186 человек, еще 4504 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

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