Тула, , 12:48 — REGNUM Особый противопожарный режим вводится в Тульской области с 16 апреля в связи с резким повышением температуры воздуха, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

«Для предотвращения возникновения крупных природных или техногенных пожаров на время его действия вводится ряд ограничений. Будет ограничен въезд в леса. Также запрещается поджигание сухой травы, разведение костров и сжигание мусора», — уточнили в управлении пресс-службы.

В администрациях муниципалитетов силы, привлекаемые к тушению пожаров, переводятся в режим повышенной готовности.

По прогнозу синоптиков, в Тульской области 16−17 апреля дневная температура поднимется до +18 градусов, однако уже с 18 апреля похолодает до +11, ожидаются дожди.

Добавим, что резкое потепление в апреле уже привело к масштабным природным пожарам в ряде российских регионов. Так, в Воронежской области загорелось более 500 га леса, травяной пожар спалил восемь домов в селе в Бобровском районе этого же региона.