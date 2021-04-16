Калуга, 16 апреля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. На территории Калужской области каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие совершается из-за выезда автомобилей на встречную полосу. Среди причин такого вида ДТП — нарушение скоростного режима, отсутствие осевого ограждения, движение в ночное время особенно по дорогам регионального значения, на которых осевое ограждение не предусмотрено. Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужское областное управление ГИБДД УМВД России.

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15 апреля в рамках заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина были рассмотрены вопросы достижения показателя «снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Принято решение о включении Калужской область в пилотный проект по снижению смертности в ДТП, совершенными по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения. Среди первоочередных мер реагирования, которые будут приняты в рамках пилота, устройство уличного освещения, разметка термопластиком, устройство тросового осевого ограждения, установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Отдельное внимание будет уделено профилактической работе с населением.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сократить смертность на российских дорогах. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться в 3,5 раза от уровня 2017 года, то есть не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки. Калужская область наряду с несколькими регионами реализует пилотные проекты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.