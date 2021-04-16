Москва, 16 апреля 2021, 12:46 — REGNUM В России удалось избежать драматического развития событий с распространением коронавируса. Об этом 16 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании коллегии министерства.
Он отметил, что в настоящее время пока рано говорить об окончании пандемии. Министр добавил, что во всех регионах России открыли 5 тыс. прививочных пунктов. «В регионах привито сегодня достаточное количество человек, чтобы мы управляли эпидпроцессом», — сказал Мурашко.
Он добавил, что ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за коронавируса — пандемия привела к появлению негативных демографических тенденций.
Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации нарастают.
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