Москва, , 12:46 — REGNUM В России удалось избежать драматического развития событий с распространением коронавируса. Об этом 16 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании коллегии министерства.

Он отметил, что в настоящее время пока рано говорить об окончании пандемии. Министр добавил, что во всех регионах России открыли 5 тыс. прививочных пунктов. «В регионах привито сегодня достаточное количество человек, чтобы мы управляли эпидпроцессом», — сказал Мурашко.

Он добавил, что ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась из-за коронавируса — пандемия привела к появлению негативных демографических тенденций.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации нарастают.

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