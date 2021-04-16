Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM Лишённый лицензии уральский банк «Нейва» объяснил, как вкладчикам организации вернут деньги. Банк выпустил официальное заявление.

Сейчас в учреждении ждут информации от Агентства страхования вкладов (АСВ), где должны сообщить, через какой банк-агент будут осуществляться выплаты.

«В течение 2 недель АСВ должно это все произвести. Остальные средства будут возвращаться временной администрацией в рамках процесса ликвидации банка», — заявили в «Нейве».

Агентство выплатит суммы физлицам и предприятиям бизнеса в размере до 1.4 млн рублей на вкладчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Нейве» назвали «жёсткими» действия ЦБ в отношении банка.

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