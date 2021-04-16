Москва, , 12:47 — REGNUM Аккредитацию образовательных организаций в России следует проводить на основании уровня подготовки учащихся. Об этом 16 апреля сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

На данный момент в рамках аттестации вузам и школам приходится готовить большое количество документов, что является архаичным проявлением и нуждается в изменении.

«Образовательные организации готовят огромное количество документов с одной стороны, а с другой вузы живут от аккредитации до аккредитации. Мы считаем это проблемой, которую нужно решить. Мы предполагаем в предмете государственной аккредитации перейти от аккредитации по ГОСам к аккредитационным показателям и прямо мерить качество подготовки обучающихся», — заявил представитель надзорного ведомства.

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