Сеул, , 13:02 — REGNUM Пандемия коронавируса никогда не сможет «победить» народ Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Чон Сэ Гюна, уходящего в отставку с поста премьер-министра Южной Кореи.

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По его словам, правительство страны сделает всё возможное, чтобы как можно скорее выиграть «войну с вирусом».

Известно, что данное заявление политик сделал 16 апреля в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Чон Сэ Гюн отметил, что в стране нужно мобилизовать все возможные ресурсы для достижения «коллективного иммунитета» и, в конечном итоге, преодоления пандемии.

Затрагивая тему безопасности вакцины Johnson & Johnson, премьер-министр подчеркнул, что правительство изучит результаты исследований и соберёт мнения экспертов в разных странах, прежде чем выработать план вакцинации с использованием вакцины данной компании.