Красногорск, , 12:44 — REGNUM В Московской области временно исполняющий обязанности главы городского округа Красногорск Алексей Спасский привился от коронавирусной инфекции.

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«Сегодня сделал вторую прививку от COVID-19. В декабре переболел коронавирусом, но антитела снижаются», — написал 16 апреля Спасский в Instagram.

Он отметил, что решение о вакцинации принял по совету врача и «следуя личному примеру президента».

https://www.instagram.com/p/CNt_y-fp0yA/

Как сообщало ИА REGNUM, в России более 8 млн человек привились от коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава РФ.