Муйский район, Бурятия, , 12:43 — REGNUM В Бурятии официально закрыты все действовавшие ледовые переправы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, последняя переправа через реку Муя в Муйском районе перестала действовать 16 апреля.

Ледовая переправа. Бурятия 03.mchs.gov.ru

Переправа соединяла поселок Усть-Муя с региональной трассой. Предварительно здесь были установлены запрещающие знаки и заблокированы подъезды с обеих сторон. Таким образом, с 16 апреля проезд по льду на водоёмах Бурятии запрещён.

«В весенний период в Бурятии опасными местами для посещения являются все водоемы, но особенно озеро Байкал. В этом году на водных объектах зарегистрировано 3 происшествия, 5 человек были спасены, 3 погибли», — отметили в управлении.

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