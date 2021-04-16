Пекин, , 12:44 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely представил систему Aerial Intelligent Display (AID), создающую голографическое изображение помощника водителя. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Голографический помощник AID Пресс-служба Geely

Система проецирует объёмное изображение, для просмотра которого не нужно одевать специальные очки. Виртуальный помощник в будущем сможет активно «общаться» с водителем, помогая ему в управлении автомобилем.

Отмечается, что голографическая система создаёт изображение в воздухе без дополнительных специальных поверхностей.

Картинка будет в высоком разрешении — количество пикселей на дюйм составит 352 PPI. При этом 3D изображение будет хорошо видно даже в солнечную погоду.

Ранее компания Geely представила новый суббренд Zeekr. Под ним автопроизводитель будет собирать электрокары. Первой моделью этого суббренда станет Zeekr 001 — полноразмерный спорткар в кузове универсал.

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