Пенза, , 12:42 — REGNUM В Пензенской области за сутки число выявленных заражений коронавирусом составило 96 случаев. Днем ранее положительные тесты получили 98 пензенцев. По данным общероссийского оперштаба на 16 апреля, за все время наблюдения инфекцию, зарегистрировали у 43 626 жителей.

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Выздоровели после болезни 41 034 пациента, за сутки — 95 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 584 жителя, четверо — за последние 24 часа. Число активных больных снизилось на 36 и составляет на сегодняшний день 2008 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область поступил дополнительный транш актиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 4,2 тыс. доз. В общей сложности в регион доставлено 109 517 доз.

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